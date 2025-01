Reprodução Instagram - 13.1.2025 Leandro Hassum e Karina Gomes com a neta, Aurora

Leandro Hassum, de 51 anos, usou as redes sociais no último domingo (12) para mostrar um momento em família aos mais de 2,2 milhões de seguidores que o acompanham no Instagram. "Amor demais por essa ursinha", escreveu ele como legenda de uma foto em que surge ao lado da neta, Aurora, e da esposa, Karina Gomes.







Nos comentários da postagem, os fãs do ator, humorista e comunicador rasgaram elogios. "Alguém quer um pacotinho de amor aí? Linda", escreveu uma internauta na plataforma de interação social. "Uma bonequinha", destacou uma segunda. "Que ursinha mais linda", acrescentou uma terceira.





Aurora é a primeira filha de Caio Hara e Pietra Hassum, filha única de Leandro e Karina. A bebê nasceu no dia 4 de outubro de 2024. O nome foi escolhido como forma de homenagear à "tataravó" da criança, que também se chamava Aurora.





"É isso, vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó. Te amo filha e vou mimar muito minha linda neta. Aurora, sim, bisavó, homenagem à tataravó, Aurora, que está lá do céu abençoando muito. Parabéns ao papai, Caio, e aos também vovós, obrigado pelo filho que agora também é meu filhão", escreveu Hassum na época do nascimento, por meio das redes sociais.