Reprodução Instagram - 31,5,2024 Leandro Hassum curte feriado com a família

Conhecido pela atuação em projetos humorísticos, o ator Leandro Hassum, de 50 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (30) para compartilhar um passeio que fez em alto-mar ao lado dos familiares. O comediante surgiu ao lado da filha Pietra, que está grávida.



“Foi um dia lindo, sim”, escreveu o humorista, que saiu da Globo e fez produções audiovisuais de comédia para a Netflix, como legenda da postagem que fez no Instagram. Ele ainda adicionou um dos maiores hits da banda U2, a canção “Beautiful Day”.



Na ocasião, Hassum estava acompanhado da filha, Pietra, do genro, Caio, e da esposa, Karina. Os pais de Caio, Cristiane Hara e Agnaldo Windermre, também estavam presentes no passeio de lancha em alto-mar.



A filha de Leandro está esperando Aurora, que será a primeira neta dele. Aurora é fruto da relação entre Pietra e o produtor musical Caio Hara. O casal anunciou o noivado em fevereiro deste ano.

Pietra Hassum está grávida pela primeira vez Reprodução Instagram - 31,5,2024 Pietra Hassum e Caio Hara ficaram noivos em fevereiro deste ano Reprodução Instagram - 31,5,2024 Leandro Hassum passou por uma bariátrica em 2013 Reprodução Instagram - 31,5,2024 Leandro Hassum curte feriado com a família Reprodução Instagram - 31,5,2024





