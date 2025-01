Reprodução/Instagram José de Abreu

O ator José de Abreu, de 78 anos, colocou à venda o apartamento localizado no bairro de Marais, em Paris, na França. O imóvel de 59 m² está avaliado em 900 mil euros, o equivalente a R$ 5,7 milhões na cotação atual.

Em entrevista ao jornal O Globo , o ator explicou que a decisão foi motivada pela dificuldade de manter uma propriedade em outro país. "Eu não comprei pensando em investimento. Pensava em passar o fim da minha vida lá, mas é difícil manter um apartamento em outro país", afirmou.

José mencionou ainda os desafios administrativos e burocráticos relacionados à manutenção do imóvel. "Dá muito trabalho, tem que alugar por temporada, ver questões de banco... E estou trabalhando muito por aqui [no Brasil]. Continuo fazendo uma novela por ano e agora estou envolvido com projetos na prefeitura de Maricá", declarou.

O apartamento foi adquirido já mobiliado, diretamente de um arquiteto. O ator parcelou o pagamento em mais de cem prestações e finalizou a quitação do imóvel em outubro do ano passado.

Localizado em uma área nobre de Paris, o bairro de Marais é conhecido pela arquitetura histórica e atmosfera cultural, sendo um dos destinos mais valorizados da cidade. A propriedade está equipada para receber moradores de curto e longo prazo.

A venda do apartamento já está em andamento, e interessados podem entrar em contato com a imobiliária responsável pela transação.