Reprodução/Instagram Karol Conká

Participar do Big Brother Brasil é sinônimo de exposição e, para alguns ex-brothers e sisters, a experiência deixou marcas difíceis de superar. Confira como estão hoje os participantes que saíram do reality sob críticas e cancelamento.





BBB 24: Rodriguinho e Wanessa Camargo

Rodriguinho e Wanessa Camargo se destacaram como os mais criticados da edição, especialmente pelos posicionamentos contra Davi Brito, que se tornou o campeão da edição. Após o programa, ambos retomaram as carreiras musicais.

BBB 23: Key Alves

Key Alves enfrentou polêmicas no BBB 23 por atitudes e falas que geraram cancelamento. Depois do reality, a jogadora de vôlei retomou a criação de conteúdo adulto.

BBB 22: Jade Picon

A rivalidade com Arthur Aguiar fez de Jade Picon uma das participantes mais criticadas do BBB 22. Apesar disso, a influencer superou as críticas e deu ínicio a uma carreira como atriz.

BBB 21: Karol Conká, Nego Di e Viih Tube

O trio foi destaque pelas rejeições recordes na edição. Karol Conká e Viih Tube conseguiram reconstruir suas imagens, com a cantora lançando novos projetos musicais e a influenciadora se reinventando como empresária. Já Nego Di, após ser condenado por estelionato, cumpre liberdade condicional, com restrições ao uso de redes sociais e viagens.