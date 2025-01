Reprodução: Instagram Mário Frias e Fernanda Torres

Mário Frias , deputado federal de São Paulo e ex-ator da Globo, criticou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro . Na última segunda-feira (06), o político utilizou as redes sociais para se posicionar contra o prêmio recebido pela atriz.



"Isso aí não é uma vitória do Brasil. O que temos ali é a autobajulação de militantes radicais da esquerda mundial, querendo dar ar de legitimidade a um filme que é uma peça de ficção e desinformação", iniciou ele.

O ex-secretário da Cultura no governo de Jair Bolsonaro ainda desconsiderou a Ditadura MIlitar no Brasil e atacou o longa de Walter Salles: "Um filme que visa distrair o imaginário popular com os perigos de uma ditadura inexistente enquanto essas mesmas pessoas defendem e dão sustentação a ditadura real que está por aí prendendo mãe de família e idosos", afirmou.

No X, antigo Twitter, os internautas repudiaram o texto escrito por Frias. "Mário Frias tem um recalque enorme, porque o maior papel da sua vida foi a sexta temporada de malhação em 1999, um fracasso como ator", detonou um usuário.

"O canastrão Mário Frias me tirou algumas risadas sinceras agora. É a primeira vez que vejo alguém se admitir tão abertamente ridículo, limitado e medíocre, dado que o bolsonarismo é o refúgio dos fracassados", opinou um segundo