Reprodução/Instagram Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima afirmou que pretende disputar a presidência do Brasil e que continuará fazendo shows mesmo se for eleito. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o cantor revelou planos para conversar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) sobre os desafios do país.

Durante a conversa, o artista explicou que a decisão surgiu após enfrentar problemas de saúde no fim de 2024, quando foi internado em São Paulo. Segundo Leo Dias, Gusttavo sentiu que precisava retribuir o apoio dos fãs. “Ele já tinha tudo nessa vida, tudo ele já tinha conquistado, mas ele precisava retribuir a quem deu tudo isso a ele: ao povo brasileiro”, contou o jornalista.

O cantor reforçou que pretende priorizar a união do país. “Partido é o de menos, não é o que eu vou decidir agora. Eu não vou mudar isso nunca, eu sou de direita, jamais deixarei de ser, mas eu sou pelo Brasil, por isso eu quero unir o Brasil nos próximos meses”, declarou Gusttavo Lima.

De acordo com Leo Dias, Gusttavo quer buscar opiniões divergentes e planeja encontros com Lula e Bolsonaro nos próximos dias. “Ele quer conversar com pessoas que pensam diferente dele, como o presidente Lula. Segundo ele, nos próximos dias, semanas, ele vai se encontrar tanto com o presidente Lula quanto com o ex-presidente Bolsonaro. Ele quer saber qual é o caminho, quais são os grandes problemas, eu quero conhecer a nação”, disse.

Mesmo com planos para entrar na política, o cantor garantiu que não deixará os palcos. “Ele disse que vai fazer dois shows por mês, mesmo que esteja já eleito como presidente da república. Todo presidente tem dia de folga, o Lula tem dia de folga”, afirmou Leo Dias.

Gusttavo Lima também destacou a importância de continuar próximo do público. Ele afirmou que os shows mensais seriam momentos para manter contato com os fãs, mesmo ocupando um cargo público. Para o cantor, a arte e a cultura precisam estar sempre presentes na vida das pessoas.