Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro

O influenciador digital sobre finanças Thiago Nigro , de 34 anos, se manifestou nas redes sociais após causar polêmica por publicar um vídeo do feto do bebê que ele e a esposa, Maíra Cardi , de 41 anos, esperavam. O casal passou por uma perda gestacional com um aborto espontâneo, o que gerou repercussões nas mídias sociais. No Instagram, Thiago compartilhou um texto sobre o momento delicado, o luto e a reação da sociedade.

Nigro expressou que a perda de um filho não tem manual de como lidar e que, além do sofrimento pessoal, o que mais o incomodou foi a reação de algumas pessoas, incluindo parte da mídia, que questionaram a autenticidade da gestação e até os acusaram de inventar a gravidez. "Recebi mensagens dizendo que a gravidez era mentira, baseando-se em detalhes técnicos, como a data do ultrassom. É inacreditável que, em um momento tão delicado, alguém possa pensar que estaríamos fabricando algo assim", escreveu ele.

Ele também fez questão de falar sobre o processo de luto, destacando que, embora sempre tenha sido uma pessoa lógica, a perda desafiou sua percepção racional. "Hoje, posso dizer que estou muito abalado, como nunca estive na minha vida. Não existe protocolo para o luto", disse. Thiago relembrou o momento do susto, quando Maíra começou a sentir cólicas e entrou em trabalho de parto, algo inesperado e assustador para o casal.





Aos seguidores, ele compartilhou que o que para muitos poderia ser visto apenas como um "conjunto de células", para ele era seu filho, algo muito maior e por isso compartilhou a imagem do feto após o aborto espontâneo. "Onde alguns viram 'morte', eu vi 'vida'. O que vi com meus próprios olhos era a perfeição de Deus", declarou.

Outro ponto de revolta de Thiago foi a acusação de que ele havia publicado o vídeo para ganhar "likes" ou audiência. "Vi uma parte da mídia me acusar de mostrar meu filho por 'likes', mas são essas mesmas pessoas que fazem questão de explorar o assunto em busca de cliques e audiência", ressaltou. Ele explicou que, em momento algum, o foco foi a busca por reconhecimento nas redes sociais, mas sim a dor que estava vivendo, algo que o choque da perda o impediu de raciocinar com clareza.

Por fim, Thiago agradeceu as mensagens de apoio que ele e Maíra receberam e pediu desculpas se de alguma forma sua atitude ofendeu alguém. "Se algo que fiz chocou ou feriu alguém, peço perdão. Mas ninguém ficou mais chocado do que eu", concluiu o coach, reafirmando que, por enquanto, não voltará a se manifestar sobre o tema.