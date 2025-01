Andréa Martinelli Lula e autoridades comemoram vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A campanha internacional de Ainda Estou Aqui está a todo vapor! Na próxima quinta-feira (09), a brasileira será uma das entrevistadas no Jimmy Kimmel Live, um dos maiores talk shows dos Estados Unidos.

Após sua vitória no Globo de Ouro, o nome de Fernanda Torres se tornou um dos favoritos a conseguir uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz pelo seu papel como Eunice Paiva no longa de Walter Salles.

Se for reconhecida pela maior premiação do cinema mundial, Torres será a segunda brasileira a realizar o feito nas categorias de atuação. Em 1999, Fernanda Montenegro, sua mãe, esteve entre as 5 artistas pretigiadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Além da veterana, Timothee Chalamet também está confirmado no programa de Jimmy Kimmel. Ele está promovendo o filme Um Completo Desconhecido, no qual interpreta o ícone Bob Dylan.