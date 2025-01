Reprodução/Instagarm Walter Salles e Fernanda Torres





Desde a estreia de Ainda Estou Aqui , o nome de Walter Salles tem ganhado destaque. É que o diretor, que recebeu indicação ao Globo de Ouro e forte candidato ao Oscar, é um dos cineastas mais ricos do mundo.

De acordo com a lista de bilionários da Forbes , seu patrimônio está estimada em US$ 4,3 bilhões, o equivalente a R$ 26,1 bilhões na cotação atual do dólar. Segundo o ranking, seu montante supera ao de grandes estrelas de Hollywood como Oprah Winfrey (US$ 3 bilhões) e Peter Jackson (US$ 1,5 bilhão).

Além disso, Walter ocupa a 760ª posição no ranking global da Forbes .

Apesar de acumular esse patrimônio, sua riqueza tem apoio de sua família. Salles é neto do fundador do atual Itaú Unibanco e membro de uma das famílias tradicionais de banqueiros do Brasil. O Unibanco foi fundido com o Itaú em 2008, resultando no maior banco da América Latina.

Ainda Estou Aqui já ultrapassou a marca de R$ 50 milhões em bilheteria em cinco semanas em cartaz, o que aumentou ainda mais o patrimônio de Salles.