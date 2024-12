Instagram/@yuditamashiro Yudi e Mila Braga anunciam o sexo do primeiro filho em chá revelação





Yudi Tamashiro e Mila Braga anunciaram com grande emoção o sexo do primeiro filho na tarde desta terça-feira (03), durante um luxuoso chá revelação em São Paulo.

O evento, que contou com a presença de amigos e familiares, foi transmitido ao vivo no Instagram. No momento mais aguardado, o casal revelou que estão esperando um menino , que se chamará Yudi.

No vídeo, Yudi e Mila aparecem diante de uma caixa branca decorada, que continha balões coloridos para a revelação. Após uma contagem regressiva, ao abrir a caixa, balões azuis e uma fumaça da mesma cor tomaram conta do ambiente, anunciando a chegada de um menino.





Casados desde 2022, o casal escolheu uma decoração sofisticada para a celebração, combinando tons neutros e terrosos com elementos maximalistas, como balões e bexigas que adornaram toda a mansão.