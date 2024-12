Instagram Ana Zimmerman trabalhou na RPC por 30 anos

A jornalista Ana Zimmerman abriu o coração nesta quarta-feira (18) e comentou como foi a demissão da Globo, pois dias após completar 30 anos de contrato. A loira trabalhava na RPC, afiliada da Globo no Paraná, e foi desligada na emissora no início de dezembro.



Em entrevista ao Splash , a jornalista esclarece que sente que não conseguiu suprir as expectativas da empresa. "Dei o melhor de mim e não foi suficiente", lamenta.

Entretanto, a demissão não a pegou de surpresa. A jornalista afirma que esperava que isso aconteceria: "á suspeitava porque, na véspera, fui chamada para trabalhar em um horário fora do padrão normal de entrada das equipes, e porque as demissões estão bem frequentes na empresa."

Ela continua: "Eu vivi o meu último dia de trabalho sem saber que seria o último. No momento em que fui comunicada da demissão, pouco depois das 7h, não havia muitos colegas na Redação. Mas voltei no dia seguinte, depois do exame demissional, para me despedir dos amigos que fiz durante a minha jornada na RPC. Foi um momento bem emocionante, de muitos abraços, muitas memórias e, como não podia deixar de ser, de muitas lágrimas."

Ana explica que até o momento não sabe quais foram os motivos da demissão, mas garante que não tenha sido por conta das entregas: "O gestor que me demitiu não deixou muito claras as razões — o que é meio praxe da empresa. O que me machucou como profissional foi que a minha saída foi num ano em que fiz um excelente trabalho, inclusive de repercussão nacional. O meu sentimento é o de que dei o melhor de mim e não foi suficiente".

Quem é Ana Zimmerman?

Ana é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná e em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

A carreira de Ana na emissora começou em 1995, quando entrou na Globo Rio de Janeiro como repórter esportiva. Entretanto, ela deixou a cidade no início dos anos 200 para viver no Paraná, a pedido da própria emissora.

Ana explica: "Fiz várias matérias pro Fantástico. Fiz mais ainda pro Jornal Nacional. Incontáveis no Jornal Hoje e perdi a conta de quantas vezes entrei ao vivo com notícia quente no Bom Dia Brasil. E teve ainda um Globo Repórter de uma das belezas do meu estado, o Rio Iguaçu."