Reprodução/Instagram Iza e a filha

A cantora IZA encantou os fãs ao compartilhar novas fotos ao lado da filha Nala , na manhã desta quarta-feira (18). Sem revelar o rosto da pequena, as imagens fazem parte da divulgação do clipe da música “Como Posso Amar Assim?”, que será lançado às 21h de hoje.

"Como posso amar assim? 21h música e clipe", escreveu a artista na legenda do post, que rapidamente recebeu uma enxurrada de comentários carinhosos. "Que amor", escreveu Sabrina Sato. Nala, nascida em outubro, é fruto do relacionamento de IZA com o jogador de futebol Yuri Lima.





Além das fotos com a filha, a cantora revelou detalhes do quarto da bebê, decorado com o tema floresta. O espaço possui um papel de parede estampado com plantas, um berço de madeira natural e um móbile feito de crochê com bichinhos da selva. Os fãs também comentaram sobre o ambiente: "Que quarto mais lindo, parece um conto de fadas", escreveu uma seguidora.