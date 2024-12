Reprodução: Instagram Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger deu o que falar após aparecer irreconhecível nos bastidores de seu novo filme, The Man With The Bag . O ator retornou aos cinemas após ficar 5 anos longe das telonas, quando participou de O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio.

No registro divulgado na última terça-feira (17), o austríaco aparece usando um suéter estilizado com tema natalino. Em outro momento, o veterano é visto com um gorro da mesma estampa. De acordo com o Daily Mail , a produção tem previsão de estreia para 2025.

Arnold Schwarzenegger being protected by five bodyguards in NYC this morning pic.twitter.com/ucexBd7nhf — FearBuck (@FearedBuck) December 17, 2024

Ainda no mesmo dia, Schwarzenegger comemorou o papel: "É fantástico filmar The Man With the Bag com Alan Ritchson. Nosso diretor Adam Shankman é um dos diretores mais engraçados com quem já trabalhei. Nova York é uma cidade muito receptiva", iniciou ele.

"Trabalhar com a Amazon MGM Studios é uma alegria, e eu mal posso esperar pra compartilhar minhas saudações natalinas com todos!", acrescentou o ator, que é conhecido principalmente pela sua carreira em filmes de ação.