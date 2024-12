Reprodução: X Walkyria e Well foram os últimos eliminados do reality culinário

Na reta final da competição, Well e Walkyria foram os últimos eliminados do reality culinário. Em uma prova que exigia o conhecimento aprofundado de mignardises, na última terça-feira (17), os participantes levaram a pior contra César , que se tornou o segundo finalista da edição focada em confeitaria.

Temos o segundo FINALISTA do MasterChef Confeitaria! #MasterChefBr pic.twitter.com/bAg5zR3sXa — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 18, 2024

A final será na próxima quinta-feira (19) . Além do cozinheiro, Luísa também garantiu uma vaga para competir pelo prêmio após ter vencido a primeira prova do último episódio. No depoimento, os eliminados se abriram e comentaram acerca da experiência.

Temos a primeira FINALISTA do MasterChef Confeitaria! 😍👏 #MasterChefBr pic.twitter.com/QZaiI9l6U4 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 18, 2024

"Tem gente muito boa em outros locais do Brasil, principalmente no Nordeste. Eu acho que represento essa galera", reconheceu Well. "O MasterChef foi além do que eu esperava. Foi além pelo nível da competição, pelo nível dos competidores e pelas provas, que foram muito legais. Só tenho coisas boas para levar daqui", afirmou Walkyria.

Foto: Divulgação MasterChef Confeitaria

O Masterchef Confeitaria estreou no dia 19 de novembro deste ano. Com 12 participantes e exibição em dois dias da semana (às terças e às quintas), a nova versão do reality culinário conta novamente com a apresentação de Ana Paula Padrão. Na bancada, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça repetem suas funções. Uma novidade para o formato é a presença de Diego Lozano, chef pâtissier.