Reprodução MasterChef: participante é pega flertando com Lucas Lima, ex de Sandy

O oitavo episódio do MasterChef Confeitaria, exibido na última quinta-feira (12), contou com a participação especial do músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, como jurado convidado. Durante a gravação, a confeiteira Luísa protagonizou um momento descontraído ao flertar com o convidado, chamando a atenção até dos jurados e apresentadores.

Enquanto a apresentadora Ana Paula Padrão explicava as regras da prova, Luísa perguntou em tom baixo: “Se ganhar a prova, pode dar um beijo no Lucas Lima?”.

Ana Paula não perdeu a oportunidade de tornar o flerte público, relatando o comentário ao músico e aos jurados. Luísa tentou atribuir a fala a outro competidor, afirmando: “Foi o Cesar”.

A apresentadora, no entanto, riu da situação e brincou: “Alguém ficou vermelha!”, enquanto a confeiteira, envergonhada, murmurou: “Vergonha...”.

Lucas Lima e Sandy anunciaram a separação publicamente em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento. Os cantores estavam casados há 15 anos e durante o matrimônio se tornaram pais de Theo.