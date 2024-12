Reprodução: Instagram Mulher Melão

Mulher Melão arrancou o fôlego dos seguidores após publicar um vídeo dançando em um ensaio de Carnaval da Acadêmicos do Grande Rio . A influenciadora, que não esconte adorar as festividades carnavalescas, entregou samba no pé no registro divulgado na noite da última terça-feira (17).



No momento, Renata Frisson aparece curtindo a música com um look estilizado na cor prata. Recentemente, ela comemorou o Dia Nacional do Samba com um ensaio de fotos em homenagem à data .

Nas redes sociais, Mulher Melão divide com os seguidores a rotina do dia a dia e seus ensaios sensuais. Assim como Andressa Urach e outros criadores, ela também realiza produções de conteúdo adulto.

Sobre o trabalho nas plataformas digitais, a mulher fruta reconheceu o esforço na profissão: "Amo meu trabalho, faço sem peso. Não sou igual a umas e outras que se fazem de pura e não mostram nada. Gosto de sentir desejada e fazer os homens sentirem prazer com isso", disse ela em 2023 ao Gshow .