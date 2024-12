Reprodução/Instagram Ex-sogra da Andressa Urach

Bia Black ficou conhecida pela gravação de conteúdo adulto com Andressa Urach , sua ex-nora, o que teve um impacto significativo na carreira na indústria de entretenimento adulto. A mãe do também ator pornô Lucas Ferraz , Bia revelou que o vídeo com Urach, ex-participante de "A Fazenda", foi um marco em sua trajetória, gerando um faturamento de R$ 100 mil.

Em entrevista para a Quem , Bia compartilhou a surpresa com o sucesso da gravação, que nunca imaginou que teria tanto impacto. "Nunca imaginei que uma cena tão inusitada pudesse ter tanto impacto na minha carreira. Essa gravação mudou tudo", contou.





Apesar de ter gerado polêmica nas redes sociais, devido à natureza do conteúdo e ao fato de ter sido filmado com a ex-namorada de seu filho, Bia vê a repercussão como algo positivo. "Muita gente criticou e julgou, mas isso só atraiu mais curiosos. Quanto mais falam, mais as pessoas querem ver o que estou fazendo", afirmou.

A gravação com Urach também gerou uma demanda crescente por conteúdos envolvendo o estereótipo de "sogra", que se tornou o tema mais procurado pelos seguidores de Bia. "A fantasia de sogra é disparada a mais pedida. Muitos dos meus seguidores querem roteiros onde interpreto uma sogra provocante ou até mesmo dominadora", disse.