Fernanda Paes Leme estreou em Amor da Minha Vida, a nova série do Disney+, onde interpreta Alice, uma mulher "divertida e inconsequente" que trabalha em um parque de diversões. A trama, que promete mexer com a curiosidade do público, acompanha Alice em uma fase de frustração e insatisfação com a vida, até que conhece Bia, personagem vivida por Bruna Marquezine .

Esse encontro muda o rumo de sua história, culminando em uma cena de sexo com Bia, o que atraiu a atenção especial dos fãs e telespectadores. Em entrevista exclusiva à Quem, Fernanda compartilhou o entusiasmo por voltar à atuação após um período trabalhando como apresentadora.





Ela revelou que o convite para interpretar Alice a surpreendeu e destacou que o interesse pela personagem foi imediato. "Achei superinteressante. À medida que ganhamos experiência, percebemos que às vezes é a personagem que nos escolhe", comentou a atriz.

Ainda mencionou a expectativa do público em relação à sua nova personagem bissexual, especialmente pela cena de sexo com Bruna Marquezine, o que promete gerar repercussão nas redes sociais. "Neste trabalho, vem a surpresa de viver uma personagem que é bissexual, com cena de sexo com a Bruna, então [o público] vai por esse lado da curiosidade", avaliou.