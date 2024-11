Divulgação/Disney+ Bruna Marquezine protagoniza a série "Amor da Minha Vida"

A internet foi à loucura com a nova série da Disney+ "Amor da Minha Vida" , protagonizada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros . O que chamou atenção, no entanto, foi um momento específico: a cena de sexo intenso entre Bruna e Fernanda Paes Leme.



Na série, a namorada de João Guilherme interpreta Bia, uma atriz que luta para equilibrar a carreira e a vida amorosa. Já Fê Paes Leme faz Alice, uma funcionária de um parque de diversões que está em busca de um sentido para sua vida monótona. Elas então se encontram e vivem uma aventura amorosa.

A cena quente entre as atrizes acontece no terceiro episódio da série. Veja o momento:

Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme plenas na série #amordaminhavida . pic.twitter.com/1JDgHqhGuU — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 23, 2024





Em entrevista ao Hugo Gloss , Fernanda detalha como foi o processo para coreografar a cena e garantir que todas ficassem confortáveis. "A gente já tem uma intimidade de amigas, e no nosso caso, é claro que a gente também deu boas risadas porque a Bruna já foi minha irmã mais nova numa novela, quando ela tinha 11 anos, e de repente eu olhar aquele mulherão e ter esse desejo e tudo mais".

A atriz ainda levanta que não foi um desafio para gravar: "Eu confesso que não foi difícil para mim. Ela realmente é muito linda e beija muito bem também'".

Bruna também comentou a importância de uma cena como essa na série: "O sexo faz parte da vida e, para contar uma história de amor, é inevitável falar do sexo. E o sexo, ele é uma ferramenta também, para falar do amadurecimento, do crescimento desses personagens. A gente vê eles evoluindo, inclusive na cama".

A web reagiu ao momento. Uma pessoa escreveu: "Menino.... Bruna Marquezine teve química com todos os pares românticos, como pode?". Outra acrescentou: "Agradecendo desde já meu algoritmo que colocou uma cena da Bruna Marquezine com a Fernanda Paes Leme ó". Uma terceira afirmou: "Jesus amado a Fernanda Paes Leme e a Bruna Marquezine, que cena foi essa..."