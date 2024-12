Reprodução/Instagram Andressa Urach gravou com a também criadora de conteúdo Juju Furacão





A criadora de conteúdo adulto Juju Furacão surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um stories nesta segunda-feira (16), no qual afirmou não saber quem é o pai de seu bebê.





Juju está grávida de cinco meses e recentemente gravou conteúdos com Andressa Urach.





No vídeo, a influencer brincou com a situação: “Recebi muitas mensagens, estão me perguntando quem é o pai (risos). Gente, quem será o pai dessa criança?”. Em seguida, Juju publicou uma foto ao lado de Andressa Urach.