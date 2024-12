Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach utilizou o Instagram para anunciar um novo trabalho no universo de conteúdo adulto. A influenciadora revelou ter gravado um vídeo com Steffany Santos, conhecida como Bbzinha, uma atriz do mesmo segmento que se destaca por ter nascido sem parte de um dos braços.

“Recebi da Playboy o título de Rainha do Conteúdo Adulto, e estou muito orgulhosa de estar mudando o cenário da criação de conteúdo. Ser inclusiva e abrir portas para novas histórias faz parte do meu reinado”, declarou Andressa, celebrando a parceria.





No vídeo, Andressa apresentou Steffany, destacando sua trajetória e superação: “Hoje quero apresentar a Steffany, conhecida como Bbzinha. Ela nasceu com uma deficiência no braço, mas transformou isso em um diferencial como criadora de conteúdo. Foi uma honra gravar com ela e conhecer uma mulher tão incrível, humilde e cheia de talento. Os vídeos ficaram lindos, e eu tenho certeza de que ela vai inspirar muitas pessoas!”.

A postagem gerou repercussão nos comentários, com seguidores expressando opiniões variadas. Enquanto alguns elogiaram a iniciativa inclusiva, outros fizeram comentários irônicos.