Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach , conhecida pela trajetória polêmica e por ser um fenômeno na indústria de conteúdo adulto, anunciou nas redes sociais que realizou mais um procedimento estético. Desta vez, a influenciadora apostou em um preenchimento labial com ácido hialurônico.

“Me mimei, coloquei boca nova! Quem nunca quis dar aquele up na autoestima? Hoje foi dia de me cuidar e investir em mim mesma com um preenchimento labial. O resultado? Uma boca mais hidratada, definida e com o volume que sempre quis, sem perder a naturalidade. Já investi mais de 500 mil reais em procedimentos estéticos. Eu sou a minha própria empresa, e o meu corpo é a embalagem! Cuidar de mim mesma é meu maior investimento”, escreveu Andressa na legenda de sua publicação no Instagram.





Nos stories, ela ainda comemorou o novo visual: “Um ano novo merece uma boca nova”, declarou a loira, mostrando o resultado do procedimento. Além dos investimentos em estética, Andressa segue consolidada na produção de conteúdo adulto. Em 2024, ela revelou ter faturado mais de R$ 6,5 milhões apenas com a plataforma Privacy, tornando-se uma recordista de arrecadação.