Letícia Santiago voltou ao hospital para realizar uma cirurgia . Na última terça-feira (17), a ex-BBB contou aos seguidores a respeito do 3º procedimento cirúrgico feito em um intervalo de 60 dias . Ela possui o diagnóstico de osteomielite , uma infecção nos ossos que provoca rigidez.



Depois de publicar uma foto no local, a ex-reality atualizou os seguidores: "Vou tentar me manter mais caladinha para me recuperar bem. A cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedida, imagino. Ainda estou um pouco grogue, tomei medicamento para dor", explicou.

No dia 1º de novembro, a influenciadora recebeu alta depois de ter ficado 13 dias internada. Entretanto, no dia 8 do mesmo mês, ela retornou ao hospital ao sentir dores. Santiago descobriu que estava com uma fratura na mandíbula em decorrência de uma infecção.

Por isso, ela realizou uma segunda cirurgia. No dia 17 de novembro, Letícia explicou para os seguidores o que aconteceu: "Tive um retorno ao hospital na sexta (15), depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constataram uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada".

