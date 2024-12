Reprodução Instagram - 18.12.2024 Nattanzinho e Rafa Kalimann

Os rumores de romance entre a atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattanzinho voltaram a ser assunto das redes sociais. O motivo? Os famosos surgiram juntos na última terça-feira (17), quando o pai da ex-BBB fazia aniversário. Além disso, o músico chamou o aniversariante de "sogro" e o irmão da influenciadora de "cunhado"; confira:



NAMORO SÉRIO! Nattanzinho chama pai e irmão de Rafa Kalimann de sogro e cunhado. pic.twitter.com/ftrJiepEkh — Alfinetei (@ALFINETEI) December 18, 2024





A aparição deles juntos foi revelada ao público por meio de uma foto postada por Nattanzinho, que escreveu como legenda: "Oie, Rafaella", com um emoji de coração vermelho. A postagem foi republicada por Kalimann nos stories do Instagram.





No dia 9 deste mês, a influenciadora esteve no Carnatal, em Natal, no Rio Grande do Norte, para aproveitar o show de Nattanzinho. Na ocasião, a artista, que estava recém-solteira, passou a ser alvo de especulações em relação a um suposto affair com o cantor.





Término

O último namoro público de Rafa Kalimann foi com o ator Allan Souza Lima, que recentemente fez uma participação especial na primeira fase de "Mania de Você". A antiga relação foi assumida em março deste ano. Já em novembro, o rompimento veio à tona. Durante o relacionamento, eles chegaram a engravidar, mas perderam o bebê.