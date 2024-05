Reprodução/Instagram Rafa Kalimann faz desabafo e revela que sofreu aborto espontâneo



Rafa Kalimann usou as redes sociais neste domingo (12), Dia das Mães, para revelar uma notícia triste e fazer um desabafo. Por meios de seus stories no Instagram, ela contou que estava grávida do namorado, o ator Alan de Souza Lima, e sofreu um aborto espontâneo.

“Um desabafo de um momento muito difícil que estou vivendo. Passei por um aborto espontâneo recentemente e vim aqui dar um abraço e ser abraçada por e para tantas mulheres”, escreveu a ex-BBB na legenda.

No vídeo, ela conta detalhes do ocorrido: "Hoje é Dia das Mães e eu confesso que pensei que jamais fosse abrir essa câmera e dar play nesse vídeo e abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido como eu estou fazendo agora. Talvez como um ato de abraçar e ser acolhida, talvez como uma vontade de abraçar e acolher outras mulheres. Eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pudesse pegar meu filho no colo.”

“Tenho vivido nesses últimos dias um vácuo, um luto muito grande. Esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim. Muitas mulheres passam por isso. Eu só não compreendo quando dizem que é normal, porque essa dor não é normal. Ela é muito profunda, difícil de ser digerida e eu não sei se curada”, continuou.

“Tem me feito muito bem conversar com pessoas que já passaram por isso e entender como foi para essas mulheres, é uma forma de me sentir abraçada, mas ainda assim eu acho que é pouco falado e trocado, dialogado, para a proporção que é viver isso", continuou.

"Quis vir aqui porque também quero desejar feliz Dia das Mães a nós que geramos, mas não tivemos a oportunidade de realizar isso. Eu sei que nós somos muitas e queria dar um abraço especial em vocês e também trocar com vocês porque acho que isso pode me fortalecer muito". Apesar da minha fé tão grande e tão conectada, tenho questionado muito. Sei que esses questionamentos logo passa e vou entender o propósito de tudo isso, porque é assim que Deus faz, mas continuo questionando muito”, continuou o desabafo.

“É isso, feliz Dia das Mães pra gente. O sonho de ser mãe é muito vivo em mim, a dor está muito recente", completou.

Em um novo story, a influenciadora compartilhou o momento em que ela e Alan de Souza descobrem a gravidez e contam aos familiares. "Foi um amor enorme desde o primeiro segundo. Uma descoberta gostosa, dias de alegria e euforia. Deus sabe de todas as coisas".

Ela ainda compartilhou uma carta que escreveu quando soube que poderia ter perdido o bebê. “Deixei a leitura mais difícil de todas pra mim da carta que escrevi quando descobrimos que já poderíamos ter perdido”, explicou.

“Um apelo para que Deus permitisse que esse bebê se formasse aqui. Não era o plano dele”, acrescentou. “Me fez bem desabafar, colocar para fora, espero que isso fortaleça o coração de mais mulheres vivendo ou que já viveram isso”.