Instagram/@rafakalimann Rafa Kalimann atiça seguidores ao postar foto sem roupa





Na manhã desta sexta-feira (13), Rafa Kalimann agitou as redes sociais ao compartilhar um clique para lá de ousado. A influenciadora publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos praieiras, incluindo uma em que aparece completamente nua, sentada em uma pedra, usando apenas um chapéu de praia.

Na legenda, a ex-BBB brincou com a chegada do verão: " Estão sentindo também? O cheirinho do verão se aproximando?".





Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à publicação. "Finalmente a foto da pedra veio", celebrou uma fã. " A terceira porque foi a capa. Tô gritando [sic]", escreveu outra. "Que mulher é essa, Brasil?" , exclamou mais uma.

Além de movimentar a web com sua beleza, Rafa tem levantado rumores de um romance com o cantor Nattan.