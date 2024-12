Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes

O chef de cozinha Edu Guedes compartilhou informações sobre os preparativos do casamento com a apresentadora Ana Hickmann , com quem está noivo há cinco meses. Durante entrevista ao programa Sensacional, de Daniela Albuquerque , Edu destacou que a definição da data é o principal ponto pendente para a realização da cerimônia.

“A gente está com dúvida só em relação à data. Estamos organizando tudo em uma fazenda especial que eu já tinha, e pretendemos fazer o casamento lá. Mas ainda não temos certeza do dia. Vou deixar a Ana escolher”, revelou o chef, mantendo o mistério sobre o tão aguardado evento.





Edu também relembrou como a relação com Ana começou e como a pressão externa influenciou o casal. “Talvez a gente tenha começado a namorar até por pressão [das pessoas comentando]: ‘Vocês estão saindo’. Isso meio que acelerou o processo de falar para os nossos filhos. Comunicamos primeiro a eles, depois à família e, por fim, oficializamos para todos”, explicou.

Ana, por sua vez, gravou uma mensagem emocionada para o noivo, com o intuito de ser exibida no programa: “Você me devolveu a possibilidade de sorrir, de entender o que é amar de verdade. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, te fazendo feliz.”