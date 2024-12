Reprodução Ana Hickmann apresenta o programa "Hoje em Dia"

A Record tomou uma decisão nesta quinta-feira (12) sobre o futuro da apresentadora Ana Hickmann na emissora.

O canal comandado pelo Bispo Edir Macedo optou pela renovação do contrato da loira por mais três anos. A emissora destacou o desempenho da apresentadora no programa "Hoje em Dia", que é vice-líder de audiência nas manhãs da TV brasileira. Além disso, Ana será a responsável pelo especial de fim de ano, que contará com uma apresentação do tenor Andrea Bocelli no dia 30 de dezembro, às 22h30.

A informação foi divulgada pela Record em comunicado oficial. A renovação acontece em meio a rumores de que Ana poderia deixar a emissora. Especulava-se que ela estaria negociando com a RedeTV! para comandar um programa ao lado do noivo, Edu Guedes, com quem já trabalhou no "Hoje em Dia". A decisão de manter Ana no time de contratados reforça a aposta da Record em consolidar sua audiência.

O especial de fim de ano, anunciado como um dos grandes eventos da emissora, reunirá Andrea Bocelli acompanhado por orquestra, coral e convidados especiais. Ana será a responsável por apresentar o concerto, que promete ser um dos destaques da programação natalina.

Ana Hickmann celebra 20 anos de trajetória na Record em 2024. Ao longo desse período, participou de atrações como "Tudo a Ver", "Domingo Espetacular", "Tudo é Possível" e "Programa da Tarde", consolidando sua presença como uma das principais apresentadoras da emissora.