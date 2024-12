Reprodução: X System of a Down

O System of a Down virá ao Brasil em 2025 ! A informação foi divulgada nos perfis oficiais da própria banda de metal. "Acorde, América do Sul! Nós ouvimos vocês. Estamos indo", anunciou a formação musical na última segunda-feira (16).

As apresentações do grupo irão ocorrer em três cidades : em Curitiba (Estádio Couto Pereira), no dia 6 de maio , no Rio de Janeiro (Engenhão), no dia 8 e, por fim, em São Paulo (Alianz Parque), no dia 10 do mesmo mês .

A pré-venda dos ingressos começa nesta terça-feira (17) pela plataforma Eventim. Já a venda para o público geral será na próxima quinta-feira (19), às 12h. Os preços para conferir a banda de nu-metal estão entre R$ 247,50 (cadeira superior - meia-entrada) e R$ 1.095,00 (pista premium - inteira).

Em 2025, fará 10 anos desde o último show da banda, que performou no Rock in Rio com a turnê Wake Up the Souls Tour. Além disso, eles também fizeram uma segunda apresentação em São Paulo, na Arena Anhembi. Entre os sucessos do System of a Down , estão as faixas Chop Suey! , Toxicity , Lonely Day e Aerials .