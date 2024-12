Foto: Enrique Cidoncha Marisa Paredes

Marisa Paredes , conhecida por ter atuado nos longas do diretor Pedro Almodóvar , morreu aos 78 anos nesta terça-feira (17) . A informação foi confirmada pela Academia de Cinema da Espanha, que publicou um comunicado em homenagem à artista. Até o momento, a causa da morte não foi identificada.

"O cinema espanhol fica sem uma de suas atrizes mais icônicas, Marisa Paredes, que deixa para trás uma longa carreira na qual o público pôde assisti-la mais de 75 vezes na grande tela", lamentou a organização.

"O Ministério da Cultura lamenta a morte da atriz Marisa Paredes, artista incônica do nosso cinema. Em seus mais de 60 anos de carreira, recebeu, entre outros, o Prêmio Nacional de Cinema em 1996 e a Medalha de Honra ao Mérito nas Belas Artes em 2007. Descanse em paz”, disse o Ministério espanhol.

A artista contracenou em seis obras do cineasta . Em 1983, ela iniciou a parceria com Almodóvar ao estrelar a obra Maus Hábitos. Depois desse longa-metragem, ela também fez parte do elenco das produções De Salto Alto , Fale com Ela , A Pele Que Habito , Tudo Sobre Minha Mãe e A Flor do Meu Segredo . Em 2018, a veterana ganhou o prêmio Goya, considerado o Oscar da Espanha, pela sua trajetória no audiovisual.

No instagram, um fã clube do diretor publicou diversas homenagens à atriz e aos personagens que ela interpretou durante a carreira. Veja abaixo: