Reprodução/Instagram Gugu e Thiago Salvático

Após a resolução da disputa pela herança de Gugu Liberato , avaliada em R$ 1,4 bilhão, Thiago Salvático , chef de cozinha e suposto ex-companheiro do apresentador, se pronunciou sobre o desfecho do processo e a imagem de João Augusto , filho de Gugu, que teria usado um presente que ele lhe deu.

Em entrevista ao Extra, Thiago expressou a felicidade ao ver que os irmãos de Gugu chegaram a um acordo sobre a divisão dos bens e se emocionou ao ver João usando uma camisa polo que ele teria dado ao apresentador. "Fiquei ainda mais feliz em ver o João usando uma camisa polo que dei ao Gugu de presente na Turquia, no escritório onde passávamos muito tempo juntos. Ali tinha um sofá que era nosso cantinho predileto para vermos filmes", relatou Salvático.





O chef de cozinha também se mostrou tocado pelas lembranças do relacionamento com Gugu e disse: "Lembranças que me fazem chorar. Espero de coração que sejam felizes, e em breve vamos resolver isso, tenho fé". A declaração veio após assistir à entrevista de João Augusto ao Fantástico, realizada na casa de Gugu em São Paulo.

Thiago, que foi um dos envolvidos na disputa pela herança, destacou que continua aguardando o julgamento de uma apelação, em relação ao pedido de reconhecimento de união estável com o apresentador. Em 2020, o chef de cozinha entrou com um processo judicial, que foi interrompido, mas voltou à Justiça no ano passado, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a decisão anterior.

Os bens de Gugu foram divididos de acordo com seu testamento: 75% para seus três filhos – João Augusto, Sofia e Marina – e 25% para os cinco sobrinhos. Thiago ressaltou que o processo corre em segredo de justiça e que aguarda uma decisão que reconheça sua união com Gugu. Em nota, a defesa de Thiago afirmou que ele busca garantir o direito de apresentar provas sobre seu relacionamento com Gugu, que sempre foi mantido privado, devido ao temor pelas repercussões que isso poderia gerar.