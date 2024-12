Reprodução/Instagram/SBT Ricardo Rocha e Gugu Liberato

Após testes de DNA confirmarem que Ricardo Rocha não é filho de Gugu Liberato (1959-2019), o comerciante enfrenta uma série de reveses judiciais ao tentar reverter a situação. De acordo com informações de Gabriel Perline, colunista da Contigo, Rocha solicitou novos exames em caráter de contraprova e outras medidas, como a exibição das certidões de nascimento de Gugu e de Aparecida Liberato, além das fotocópias dos livros de registros.

No entanto, a Justiça foi categórica ao negar esses pedidos, segundo a coluna. Em decisão recente, o juiz responsável pelo caso autorizou a continuidade da partilha de bens entre os herdeiros conhecidos do apresentador, descartando qualquer possibilidade de paternidade biológica com base nos resultados já apresentados. Os advogados da família de Gugu ressaltam que os dois exames de DNA realizados possuem presunção de certeza jurídica e científica e teriam ameçado processar Rocha por litigância de má-fé e abuso de direito caso ele insista na continuidade do processo.





"Considerando a ausência de vínculo genético e os constrangimentos públicos causados aos herdeiros, é impertinente qualquer nova produção de prova, representando abuso do direito processual por parte do autor", argumentou a defesa. Além disso, os advogados solicitaram a extinção definitiva do processo e a devolução imediata de bens que haviam sido retidos durante a investigação da paternidade do suposto filho.

O juiz responsável pelo caso decidiu contra as novas demandas de Rocha, ordenando que os bens retornassem ao espólio de Gugu para serem devidamente partilhados entre os herdeiros legítimos.