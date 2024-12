Reprodução/Instagram Príncipe Andrew

Yang Tengbo , cidadão chinês que tem interações com príncipe Andrew, da família real , negou as acusações de que seria um espião . As autoridades britânicas alegaram que o homem poderia ser ser um agente disfarçado, mas ele se defendeu.

"Não fiz nada de errado ou ilegal, e as preocupações levantadas contra mim são infundadas. A descrição difundida de mim como um ‘espião’ é totalmente falsa", relatou ele por meio de uma declaração realizada pelo advogado ao Ministério do Interior do Reino Unido.

A dinâmica entre Tengbo e o Reino Unido não é recente: em fevereiro de 2023, o homem foi retirado de um voo de Pequim com destino a Londres e descobriu que as autoridades tinham como objetivo bani-lo do país. Já em março do mesmo ano, o ocorrido aconteceu novamente sob o pretexto de cuidados com a segurança nacional.

Relação com a monarquia britânica e resposta de Andrew

Para se defender, o rapaz recorreu contra a proibição por meio da Comissão Especial de Recursos de Imigração. A organização negou o pedido de Yang na última quinta-feira (12), mesmo dia em que a notícia da relação dele com o monarca surgiu.

O membro da Monarquia deu uma declaração aos veículos britânicos de imprensa e afirmou, na última sexta-feira (13), ter "cessado todo e qualquer contato!com o rapaz chinês após os rumores de uma possível interação.

De acordo com informações obtidas do telefone do suposto agente, Andrew o liberou para atuar na criação de uma iniciativa financeira internacional com a intenção de interagir com investidores chineses. Na última segunda-feira (16), um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China explicou que o país não tem como objetivo atuar de maneira ímplicita e ainda disse que a alegação por parte das autoridades “não vale a pena ser refutada” ao acusar o cidadão chinês.