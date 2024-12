Reprodução/Instagram Rei Charles III

Uma funcionária de 24 anos do Palácio de Buckingham, edifício-sede da monarquia britânica, foi presa em Londres. Logo após uma confraternização com os colegas de trabalho, a mulher foi detida em um bar sob suspeita de agressão, embriaguez e desordem, segundo a "BBC".





O caso ocorreu na última terça-feira (10), depois de uma festa de Natal no próprio Palácio de Buckingham. A jovem, cuja identidade não foi revelada, foi com um grupo de outros colaboradores para o estabelecimento All Bar One, onde outras comemorações estavam agendadas.





Lá, a situação ficou fora de controle e a moça passou a ser acusada de comportamento desordeiro. De acordo com o "The Sun", a mulher estaria alcoolizada e teria quebrado copos do estabelecimento, além de ter discutido com um garçom. Após ser presa, a funcionária foi liberada na quarta-feira (11).





Em entrevista à BBC, um porta-voz da monarquia se manifestou sobre o ocorrido e confirmou a situação inusitada protagonizada pela contratada do palácio. “Estamos cientes de um incidente fora do local de trabalho envolvendo vários funcionários da Casa Real que haviam comparecido a uma recepção no início da noite no Palácio”.

Ele ainda enfatizou que, ainda que a situação não tenha acontecido nas dependências de Buckingham, o caso será investigado e medidas serão tomadas. “Embora tenha sido uma reunião social informal, não uma festa oficial de Natal do Palácio [de Buckingham], os fatos serão totalmente investigados, com um processo disciplinar rigoroso seguido em relação a cada funcionário e as medidas apropriadas tomadas”, acrescentou o porta-voz.