Reprodução/Instagram Nívea Stelmann e Mário Frias

Nívea Stelmann afirmou durante participação no podcast Cara a Tapa que perdeu uma oportunidade de trabalho na Globo por ser ex-esposa do deputado federal Mário Frias (PL-SP), 53. A atriz destacou que, mesmo sem se posicionar politicamente, enfrenta críticas de ambos os lados do espectro político.

“É muito louco, porque eu apanho dos dois [lados], e perco trabalho dos dois”, desabafou Nívea, explicando que é atacada por pessoas de esquerda devido à sua ligação com Frias e por pessoas de direita pelo fato de ter sido atriz da Globo.





A atriz revelou que foi retirada de um quadro do programa Encontro com Patrícia Poeta por conta de sua relação passada com o político. “Teve um trabalho que eu queria fazer para a Globo, num cruzeiro da Disney, eu ia com a minha família, fazer vários vídeos para o Encontro. Já estava escalada, e em cima da hora fui trocada por uma atriz que eu adoro, que é minha amiga, porque um diretor falou: ‘Ela é ex-mulher do Mário Frias, aquele bolsominion, não quero ela’”, declarou.

Nívea também lamentou que seu relacionamento com Frias, encerrado há quase duas décadas, ainda gere polêmicas. “Cara, eu sou ex do Mário há 19 anos. O Brasil não consegue entender [que a nossa relação acabou]. Meu casamento atual tem 12 anos”, ressaltou. Nívea Stelmann e Mário Frias foram casados de 2003 a 2005 e têm um filho juntos, Miguel. Atualmente, a atriz é casada com Marcus Rocha, com quem tem sua filha caçula, Bruna.