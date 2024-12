Reprodução/Instagram Sabrina Boing Boing

Sabrina Boing Boing encantou os seguidores ao divulgar um ensaio sensual em uma praia do Rio de Janeiro. Na manhã desta terça-feira (17), a DJ e influenciadora compartilhou um vídeo no Instagram, mostrando a produção de fotos ousadas, onde aparece posando apenas com adesivos cobrindo os mamilos e as partes íntimas.

"Vou fingir costume, mas sério. Esse ensaio vai ficar como?", escreveu Sabrina na legenda, se mostrando animada com o resultado. Ela também mencionou o fotógrafo responsável pelas imagens, e destacou a beleza das praias cariocas como cenário para o ensaio.





Além disso, nos stories, Sabrina expressou a alegria pelo ensaio, afirmando que o sorriso nas fotos refletia um "sonho realizado". Os seguidores não economizaram elogios e deixaram mensagens de carinho, como "Que mulher maravilhosa" e "Você é incrível!".