Reprodução/Instagram Núbia Oliiver

A modelo e atriz Núbia Oliiver , de 51 anos, continua reinventando sua carreira após mais de três décadas de sucesso. Ícone da sensualidade brasileira, a estrela, que conquistou o público com participações na televisão e ensaios marcantes em revistas masculinas, agora se destaca em plataformas de conteúdo adulto.

Nesta nova fase, Núbia mantém uma conexão direta com os fãs e atende a demandas inusitadas, especialmente ligadas a fetiches por pés. Em entrevista para a Quem, ela revelou os pedidos curiosos que recebe e os valores impressionantes envolvidos.





"Já me ofertaram R$ 20 mil por vídeos e fotos. Mandei eu pisando no barro, na banana, em ovos. Esse era exigente, pediu vídeos de um minuto cada", contou. Núbia, que sempre explorou a sensualidade com liberdade, admite que não esperava tamanha repercussão.

"Sabia que existia um público que adora pés, mas não imaginava a proporção disso. É um mercado curioso e interessante de explorar." "Nunca imaginei que algo tão simples como os pés despertasse tanto fascínio. Estou aprendendo a valorizar cada detalhe de mim, e isso é libertador", disse ela.