Reprodução Ratinho e Simone

Simone Mendes falou pela primeira vez sobre a polêmica com Ratinho . No início de dezembro, o apresentador alfinetou a cantora e disse que Simaria, sua irmã, era mais simpática com os fãs. Além disso, ele também afirmou que a sertaneja vai embora rapidamente dos shows e não concede fotos àqueles que acompanharam a performance.



Em entrevista ao jornalista Léo Dias, para o Fofocalizando , ela rebateu os ataques que recebeu: "Eu amo o Ratinho. Eu sempre tratei ele com muito amor, carinho e ele sabe disso. Todas as vezes que eu encontrei [ele] foi da mesma forma", iniciou.

"E eu não deixo de admirar ele, de amar, achar um cara incrível, ser um dos melhores apresentadores do Brasil e se ele me chamar eu vou no programa dele de novo, porque eu tô falando a verdade e ele sabe que eu tratei ele sempre com muito carinho", desmentiu os rumores de uma possível rixa com o comunicador.

Postura nos shows

A artista também se posicionou em relação às falas de Ratinho a respeito da forma como ela trata os fãs. "Eu sou essa Simone que sou uma das poucas artistas que chega duas horas e meia antes do show e eu faço esse atendimento aos meus fãs, aos contratantes, à imprensa, quem estiver no meu show" argumentou ela.

"Eu atendo toda essa gente antes e subo no palco e faço meu show. Eu vou embora sim depois do show, mas eu sempre vou porque tenho uma logística no dia seguinte", explicou Simone. "Eu sou uma pessoa que depois que termina o trabalho quer ir para casa ou para um outro trabalho, cumprir a agenda, mas não deixo de dar amor e carinho aos meus fãs", concluiu.

Veja o posicionamento de Simone:

Simone Mendes falou com Leo Dias com exclusividade sobre a fala do Ratinho. Antes de tudo, a cantora expressou o seu carinho pelo apresentador. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/fiZC1FHzOV — Fofocalizando (@pfofocalizando) December 16, 2024