Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach , estrela de plataformas de conteúdo adulto, anunciou o cancelamento de gravações que estavam previstas para os próximos dias, explicando que o motivo foi a exaustão mental e física. Nas redes sociais, ela pediu desculpas às pessoas envolvidas e informou que as sessões foram remarcadas para fevereiro, após um período de férias.

"Eu tinha gravação amanhã e segunda, minhas últimas do ano. Mas aconteceu um imprevisto. Peço desculpas, pois odeio que cancelem comigo. Remarcamos para fevereiro quando eu voltar de férias... Foram dias muito conturbados e de muitas gravações, realmente preciso de férias! Amanhã já entro em férias, preciso descansar minha cabeça e meu corpo. Tento ser uma máquina, mas não sou", desabafou.





Na manhã desta sexta-feira (13), enquanto seguia para o aeroporto, Andressa deu mais detalhes sobre sua saúde e a necessidade de descanso. "Estou tão cansada que estou no nível de estafa. Estou muito exausta, mente e corpo. Estou literalmente acabada", disse, revelando que se sentia no limite.

A madrugada também foi intensa para a influenciadora, que anunciou o término do relacionamento com Cassiano França, apenas oito dias após assumirem o romance publicamente. No entanto, horas depois, Andressa voltou atrás, compartilhou uma foto da aliança de compromisso e afirmou que "amava estar apaixonada". O casal havia até feito tatuagens juntos com apenas um dia de namoro.