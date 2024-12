Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach voltou a ser assunto nas redes sociais ao comentar sua entrada no universo da prostituição e da indústria de entretenimento adulto. A polêmica começou após uma fã gravar Stories elogiando a coragem da influenciadora e mencionando que, caso fosse mais destemida, também criaria um perfil em plataformas de conteúdo erótico.

Em resposta, Andressa explicou a motivação por trás de sua decisão: "Coragem: Se um dia faltar leite para os seus filhos, você vai me entender. Só você pode mudar sua vida. Na hora que você está no fundo do poço, ninguém te ajuda, ainda empurram mais. Opiniões são só palavras... Então fo*-se o que as pessoas pensam."





Atualmente, Andressa se destaca como uma das maiores criadoras de conteúdo adulto no Brasil. Em 2024, ela revelou ter faturado mais de R$ 6,5 milhões apenas na plataforma Privacy, consolidando sua posição como uma das principais influenciadoras do segmento.

Entre seus projetos recentes, a ex-Miss Bumbum anunciou a gravação de uma cena com oito homens. Após a filmagem, Andressa precisou ser hospitalizada, mas não revelou detalhes sobre o ocorrido.