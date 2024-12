Reprodução Davi Brito se manifesta após Mani Rego entrar com processo de união estável

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) vai sediar um concurso de sósias de Davi Brito, uma das principais personalidades baianas em 2024. O evento acontece nesta quinta-feira (19), às 16h30, na Biblioteca Central, localizada no bairro de Ondina, em Salvador. O prêmio será um kit calabresa, em referência ao meme “Calma, Calabreso”, popularizado durante a participação de Davi no BBB 24.

De acordo com os organizadores, a escolha do prêmio é uma homenagem bem-humorada ao sucesso do meme que ganhou destaque nacional no reality show. Cartazes anunciando o evento foram espalhados pela universidade, atraindo atenção dos estudantes e demais frequentadores do campus.

Entretanto, a ideia não bem vista pelo homenageado, que decidiu vir às redes sociais reclamar do concurso. Davi comentou em uma publicação que as pessoas não cansam de o "perseguir" e desaprovou a iniciativa.

"Vocês não cansam né de me perseguir. Eu não tenho 1 dia de paz nessa Internet como assim, pegam minha imagem meu nome e vão fazer um evento sem nenhuma autorização da própria pessoal isso é uma falta de respeito, vamos procurar o responsável por esse ato e vamos tomar as medidas cabíveis em cima disso".

Voltou atrás

Após os seguidores apontarem que se tratava de uma homenagem ao ex-BBB, o ex-motorista de aplicativo reconsiderou e pediu desculpas pela maneira como falou sobre o concurso.



Nos Stories do Instagram, Davi afirma que estava cansado dos ataques que vem sofrendo nas redes e achou que a publicação era uma espécie de hate: "Eu não sabia [que era uma homenagem]. Eu estou tão cansado de ser atacado na internet, tão cansado, que eu estou cismado com tudo. As pessoas tem um mal contra a minha vida, muito grande, que tudo que acontece eu ando assustado. E eu estou evitando o máximo sair em polêmica”.

Ele continua: "Saiu uma matéria sobre esse concurso. Infelizmente, eu não sabia que isso era uma homenagem. Eu não ando no mundo da internet. Se fizeram isso para me homenagear, agradeço, [mas eu] não sabia. Realmente eu não sabia. Eu vim aqui pedir desculpas”.

Davi então finaliza: "Vamos para cima, se tiver esse concurso, eu vou aparecer lá para dar essa moral para a galera, vou aparecer para ser jurado do concurso”.