Assessoria se pronuncia sobre gravidez de Raquel Brito







Tem bebê no forninho? Raquel Brito voltou a ser alvo de especulações sobre uma possível gravidez. Desta vez, os boatos começaram depois que Flora Cruz publicou uma foto nos stories do Instagram, onde alguns ex-peões aparecem reunidos.

Na imagem, Raquel usa um vestido branco que deixou sua barriga em evidência, o suficiente para gerar alvoroço na internet. No X (antigo Twitter) , os comentários não demoraram a surgir:





Um internauta escreveu: “A Raquel Brito está grávida kkkk. Agora faz sentido ela ter passado mal na Fazenda e ter sido retirada 🗣️.” Outro opinou: “Raquel Brito grávida... Por isso que saiu do programa. Abafaram e fingiram que era doença. Ela deve ter passado mal porque está grávida e as provas lá são pesadas 🤔.” Já um terceiro questionou: “Se a Raquel Brito está grávida, pela barriga deve estar com, no mínimo, 5 meses. As contas não fecham... Ela teria que estar grávida já entre julho e agosto. Como uma gravidez passou despercebida pela produção?”

Apesar do burburinho, a assessoria de Raquel desmentiu os rumores. “Informamos que os rumores sobre uma possível gravidez de Raquel Brito não são verdadeiros” , afirmou em nota oficial.

Mesmo com o esclarecimento, o assunto continua gerando debate nas redes sociais, mostrando a curiosidade e atenção do público sobre a vida da ex-peoa.