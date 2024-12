Reprodução/Record Raquel Brito

Raquel Brito , ex-participante de A Fazenda, revelou nas redes sociais que começará o ano de 2025 com um novo visual. A influenciadora anunciou que passou por uma lipoaspiração de papada, procedimento estético destinado a remover o excesso de gordura na região inferior da face.

No relato, Raquel compartilhou a empolgação com o procedimento, destacando que ele representa a realização de um sonho pessoal. "Sempre tive vontade de fazer, estava no meu bloquinho de notas. É uma conquista minha, e tenho muita coisa ainda para conquistar", disse ela.





A ex-participante de A Fazenda ainda falou sobre a experiência com a escolha do local para a cirurgia, mencionando a busca por uma clínica de confiança em Salvador, onde será realizada a lipoaspiração. "Eu estava procurando uma clínica que tivesse boas referências de outras pessoas. Sempre tive medo de cirurgias e agulhas, por isso, optei por ir a um lugar que eu confio", contou.

Raquel também prometeu compartilhar o processo com oss seguidores, destacando que mostrará os detalhes do pré e pós-operatório ao longo do tempo. Ela também sugeriu que outros procedimentos estéticos podem estar planejados para o futuro próximo. "Pensa num resultado, tá babado viu? Vou mostrar no feed para vocês. Um sonho realizado", concluiu.