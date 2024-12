Reprodução/Instagram Andressa Urach e namorado

Após um breve término com o namorado Cassiano França , ocorrido na madrugada desta quinta-feira (12), Andressa Urach revelou as redes sociais que o casal se reconciliou. Em um desabafo, a influenciadora e atriz de conteúdo adulto declarou que não se importa com a opinião pública sobre sua relação e se mostrou apaixonada e comprometida.

Ela compartilhou um pouco sobre sua personalidade intensa: “Sou 8 ou 80, não tem meio termo… Sou surtada, ciumenta sim, mas se amo, eu amo muito e me entrego por inteiro sem pensar no amanhã, se vou sofrer ou não! Eu vivo cada dia intensamente!”





Andressa explicou que havia preparado uma surpresa para o aniversário de Cassiano enquanto estava viajando a trabalho, mas o término temporário aconteceu durante a noite. No entanto, ela revelou que, ao se reencontrarem, ele compreendeu o quanto ela o ama. “Ele entendeu que eu o amo e se falo e sou chata é porque amo e quem ama, cuida!”, disse.

Apesar das dificuldades, Andressa e Cassiano se perdoaram e reafirmaram seu amor. A influenciadora pediu o apoio dos fãs, pedindo orações para o relacionamento, que, segundo ela, tem sido muito importante em sua vida. "Que seja eterno enquanto durar e que dure para sempre! Se você é uma pessoa de Deus, nos coloque em suas orações", concluiu ela.