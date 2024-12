Reprodução/Instagram Andressa Urach e o filho

Arthur Urach , de 19 anos, filho mais velho da influenciadora e atriz de conteúdo adulto Andressa Urach , entrou para o universo da plataforma Privacy e já está colhendo resultados impressionantes. Em menos de 24 horas após lançar seu perfil, o jovem alcançou a 8ª posição no ranking geral da plataforma, ficando atrás da mãe, que ocupa o sétimo lugar.

Ele também lidera o ranking masculino, consolidando a estreia como um grande sucesso. Arthur ajuda a mãe com as produções dos conteúdos adultos, atuando como cinegrafista. A decisão de criar o próprio perfil no Privacy veio como um passo natural, e agora os assinantes desembolsam R$ 150 por mês para acessar os conteúdos exclusivos.





Andressa Urach não apenas aprova a escolha do filho, como também celebrou publicamente a estreia. “Bem-vindo ao meu mundo, meu filho!”, disse a influenciadora nas redes sociais, mostrando entusiasmo com a nova fase da vida de Arthur.

Ela destacou que sempre incentivou o filho a entrar na plataforma. “Estou muito feliz porque eu sempre incentivei o Arthur a criar um perfil. Agora que ele tomou essa decisão, acredito que será maravilhoso para sua liberdade financeira. Ele já tem toda a sabedoria que precisa e vai andar com as próprias pernas muito bem”, comentou.