Reprodução/Instagram Preta Gil

A 8ª edição do WME Awards by Billboard, marcada para o dia 17 de dezembro no Teatro Renault, em São Paulo, promete ser um grande espetáculo de celebração do talento feminino na música brasileira. Com apresentações exclusivas e homenagens emocionantes, o evento é um dos maiores momentos de celebração da mulher na indústria musical. Entre as grandes atrações, estão Ana Castela, que será homenageada como Artista do Ano, e Luísa Sonza, que realizará uma performance tocante em homenagem a Nara Leão.

Contudo, um dos principais destaques deste ano será a ausência de Preta Gil , que comandava o evento desde sua criação. A apresentadora e cantora anunciou que, devido a questões de saúde, não estará à frente da premiação em 2024. Ela trata um câncer no intestino que teve metástase em outros órgãos. Em seu lugar, Luísa Sonza, Karol Conká e Paula Lima irão dividir a função de anfitriãs, acompanhadas de outras personalidades como Foquinha e Titi Müller.





Apesar da ausência de Preta Gil, que sempre esteve à frente da celebração, o evento manterá seu tom de empoderamento e valorização da mulher na música, com a participação de grandes nomes como Priscilla Alcântara, Lia de Itamaracá e Zaynara, entre outros. O WME, além de ser uma premiação, é uma grande vitrine da diversidade artística e da força feminina no cenário musical brasileiro.