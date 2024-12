Reprodução Instagram - 14.12.2024 Preta Gil retorna ao Brasil





Preta Gil, de 50 anos, recorreu às redes sociais para informar seus seguidores sobre o adiamento de sua cirurgia relacionada ao tratamento contra o câncer. A cantora explicou que o procedimento, inicialmente marcado para este domingo (15), foi reagendado para a próxima quinta-feira (19).

"Eu ia operar amanhã, então, eu tinha que tirar o cabelo e a unha para operação. Eu vou operar agora só na quinta, mas aí eu decidi tirar o cabelo hoje mesmo para poder tratar ele esses dias, mas vou sentir falta do meu cabelão", contou a artista.

A cantora não entrou em detalhes sobre a razão do adiamento da cirurgia. Anteriormente, ela havia mencionado que o procedimento estava agendado e destacou que essa etapa é "fundamental" em seu tratamento contra o câncer no intestino.

Preta esteve nos Estados Unidos a convite dos médicos e voltou ao Brasil na última sexta-feira (13). Nos dias anteriores, ela já havia explicado aos seus seguidores o motivo de sua viagem.

Nova cirurgia

"Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho."

"A quimio que fiz no Brasil não foi tão eficaz e a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, ensaios diferentes e drogas que não existem no Brasil. Vou ter essa consulta aqui amanhã eu espero que tenha boa notícias e que me deem boas noticias para eu me tratar aqui depois."



"Essa cirurgia é muito importante. Resolvi contar para vocês porque sempre recebo muita energia positiva de vocês. Não consigo fazer nada em segredo. Não vejo como defeito e sim como qualidade para que vocês possam emanar as melhores energias para mim. Depois da cirurgia vou ver onde posso fazer o melhor tratamento indicado para mim. Se é aqui ou fora."