Reprodução/Instagram Preta Gil atualiza estado de saúde

A cantora e empresária Preta Gil revelou aos seguidores na noite desta quarta-feira (11) que passará por uma cirurgia na próxima semana. A artista, filha de Gilberto Gil, está em Nova York, local em que passou por um médico oncologista especialista em câncer colorretal.



A empresária de 50 anos compartilhou o vídeo no feed do Instagram, em que explica sua ida aos Estados Unidos. Ela começa: "Oi amores, sei que muitos de vocês estão se perguntando o que que eu vim fazendo em Nova York. Pois então eu vim fazer várias coisas aqui eh dentre uma delas eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho, a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que eu vou fazer semana que vem".

Segundo a artista, a operação já está marcada há algum tempo e visa a retirada dos tumores. Entretanto, ela levanta a questão: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça quimioterapia depois. E a quimioterapia que eu fiz no Brasil, ela não foi tão eficaz quanto os médicos esperavam. Então, a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes, ainda não publicados ou publicados, e drogas que ainda não chegaram ao Brasil."

Preta esclarece que terá uma nova consulta na próxima quinta-feira (12), e torce: "Espero ter boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu possa me tratar aqui depois da cirurgia. Essa cirurgia é muito importante e acontece na semana que vem, no domingo, dia 15."

Ela então finaliza: "Resolvi contar para vocês porque sempre recebo muita vibração positiva e energia de vocês. Eu não sei fazer as coisas escondida ou em segredo. Para mim, isso não é um defeito, mas sim uma qualidade. Gosto de dividir as coisas com vocês para que possam emanar as melhores energias possíveis para mim."

Veja o vídeo





Nos comentários, os seguidores a desejaram melhoras e torceram para que a cirurgia ocorra bem. Uma pessoa escreveu: "Força Preta! Já deu tudo certo ❤️

Deus está no comando de tudo e nós aqui orando muito por você ❤️ te amo". Outra acrescentou: "Essa luta já tá vencida, vamos juntas! Te amo e vou estar sempre segurando sua mão".