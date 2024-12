Reprodução: Instagram Matthew McConaughey

Um dos filmes de maior bilheteria mundial, Titanic se tornou um fenômeno no mundo do cinema. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio vivem os protagonistas Rose e Jack na história de romance. No entanto, Matthew McConaughey revelou que quase interpretou o personagem principal no longa-metragem de James Cameron .



Em entrevista a Rob Lowe, para o podcast Literally , o artista detalhou como as negociações aconteceram e contou que ainda contracenou com a atriz na fase final das audições. "Quando saímos, eles disseram: 'Ficou ótimo'. Quer dizer, eles até me abraçaram. Eu realmente pensei que isso iria acontecer. Não foi assim", iniciou o veterano.

Foto: Reprodução Leonardo DiCaprio em “Titanic”

"Eu perguntei a [James] Cameron sobre isso, porque durante anos os rumores que ouvi e li sobre isso eram de que eu consegui o papel em Titanic e recusei. Isso não é verdade. Eles nunca me ofereceram esse papel", relatou ele ao dizer que foi recusado pela produção do filme.

"Por um tempo, até pensei: 'Tenho que encontrar meu agente, ele está com problemas. Não pode ser que me tenham dado o papel'. Mas nunca recebi a oferta", acrescentou McConaughey.