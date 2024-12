Reprodução Instagram Rayane Figliuzzi

A influenciadora Rayane Figliuzzi, apontada como nova namorada do cantor de pagode Belo, ganhou destaque na mídia após a revelação do romance. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias , a influenciadora detalhou o relacionamento com o artista e desmentiu os rumores de uma suposta rivalidade com Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor.

O burburinho começou quando internautas notaram que Rayane teria curtido um comentário comparando-a a Gracyanne. A modelo explicou o mal-entendido e negou qualquer atrito. "Isso não aconteceu de jeito nenhum! É mentira. Eu jamais me envolveria em qualquer tipo de rivalidade feminina. Pelo contrário, meu trabalho sempre foi motivar e valorizar outras mulheres. Não faria sentido agir de outra forma. Assim como eu sempre fui respeitada, faço questão de respeitar as pessoas ao meu redor", afirmou.

Rayane apareceu publicamente com Belo no evento "Navio Belo em Alto Mar", onde foi chamada de "primeira-dama". Sobre o apelido, respondeu com bom humor: "Chegou ao meu ouvido sim e eu dei risada. Levei na brincadeira porque é isso, né? As pessoas gostam de criar histórias. Mas, no fundo, o que eu quero mesmo é que conheçam quem eu sou de verdade, o que eu faço, o que eu estou construindo. Acho que isso é o mais importante".

O cantor, elogiado por Sabrina Sato como "o ex-solteiro mais cobiçado do Brasil", despertou curiosidade sobre o novo romance. Rayane, no entanto, revelou que o casal está aproveitando o momento sem pressa. "A gente está curtindo esse momento sem pressa, com muita leveza, entendendo o que faz sentido para a gente. E sobre ser fã, claro que sim. Quem não é fã do Belo, né? Sempre admirei a trajetória dele como cantor, mas o que me conquistou foi conhecer o Marcelo, a pessoa por trás do artista com um coração gigante”, disse.

Prisão em 2022

A fama trouxe à tona questões do passado de Rayane, incluindo uma prisão em 2022. Ela encarou o assunto com tranquilidade. Infelizmente isso faz parte, né? Quando a gente escolhe se expor, precisa estar preparado para todo tipo de comentário. Mas eu sempre tive uma postura bem tranquila com isso. Estou conseguindo reconstruir minha vida, por isso minha energia está 100% nisso, em mim, no meu filho e nos meus projetos”, declarou.

Apesar da visibilidade repentina, Rayane, influenciadora desde 2015 e empresária, não se assustou. "Foi uma surpresa, mas não me assustou. Eu já trabalho como influenciadora desde 2015, então eu sempre lidei com exposição, só que numa escala menor. Essa repercussão foi diferente, claro, mas eu recebi tanto carinho das pessoas que o único sentimento foi de gratidão. Essa visibilidade toda foi uma oportunidade incrível pra mostrar o que eu faço. Além de influenciadora, eu também sou empresária – tenho um centro estético, uma marca de beachwear.”